Тимошенко поздравила лидера венгерской партии Fidesz

Лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО поздравила лидера венгерской политической партии Fidesz Виктора ОРБАНА с победой на парламентских выборах.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Парламентское большинство в две трети депутатов и должность премьер-министра Венгрии являются впечатляющей победой. Я уверена, что отныне Ваши персональные усилия и усилия Fidesz в развитии демократического общества по европейским ценностям и принципам принесут Венгрии и всем ее гражданам обеспеченное и мирное будущее", - говорится в поздравлении.

Лидер украинской оппозиции особо отметила, что партия Fidesz, как и Всеукраинское объединение "Батькивщина", принадлежит к влиятельной семье европейских партий – Европейской народной партии.

"Я храню теплые воспоминания о наших встречах и надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества с Вами в укреплении демократии и внедрении наших общих ценностей ради блага Украины, Венгрии и всей Европы", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, оппозиционная партия Fidesz на парламентских выборах в Венгрии, которые завершились 25 апреля, получила абсолютную поддержку избирателей, заняв, таким образом, 262 из 386 мест в новом составе парламента и обеспечив себе большинство в две трети голосов в высшем законодательном органе страны.

Кроме того, при голосовании по партийным спискам представители Fidesz также одержали победу в 173 из 176 одномандатных округов.

Это крупнейшая победа какой-либо партии на выборах в Венгрии после падения коммунистического режима 20 лет назад.

Председатель Fidesz В.ОРБАН является вице-президентом.