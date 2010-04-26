Ярослав Качиньский решил пойти на выборы Президента Польши

Брат-близнец трагически погибшего Президента Польши Леха Качиньского и лидер самой крупной в стране оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНЬСКИЙ намерен принять участие во внеочередных выборах главы Польского государства.

Об этом говорится в его заявлении, текст которого имеет УНИАН.

60-летний Я.КАЧИНЬСКИЙ назвал своим долгом перед всеми жертвами катастрофы завершить начатые ими дела для лучшего будущего Польши.

«Трагически прерванная жизнь Президента Польши, смерть патриотической элиты Польши означает для нас одно: мы должны завершить их миссию. Мы обязаны это сделать для нашей Родины. Невзирая на боль и печаль, помня об их потере, должны выполнить их завет», - заявил Я.КАЧИНЬСКИЙ.

«Собственно потому я решил принять участие в выборах Президента Польши», - сказал он.

Я.КАЧИНЬСКИЙ призвал к сотрудничеству всех, кто готов продолжать дело погибшего Президента.

«Будем вместе. Для Польши. Польша превыше всего», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, самолет Президента Польши Л.Качиньского разбился недалеко от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. На борту самолета находилось 96 человек. Никто не выжил.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.

Досрочные выборы Президента Польши назначены на 20 июня 2010 года.