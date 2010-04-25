Число погибших при землетрясении в Китае достигло 2203

Как стало известно в штабе по ликвидации последствий землетрясения в Юйшу провинции Цинхай (Северо-Западный Китай), число погибших выросло до 2203 человек.

Как передает Синьхуа, еще 73 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщалось, 14 апреля в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 7,1.

21 апреля было тобъявлено днем общенационального траура по погибшим в результате разрушительного землетрясения на северо-западе страны.