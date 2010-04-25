В ООН решили дать Сомали $2 миллиона на борьбу с пиратством

Международный совет 10 государств при ООН одобрил выделение более 2 миллионов долларов на помощь Сомали и соседним странам в борьбе с морскими пиратами.

Как сообщает радио «Свобода», по словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Линна ПАСКО, возглавляющего совет, преследование морских пиратов является частью международной стратегии по борьбе с этой проблемой.

В совет 10 стран входят Франция, Германия, США, Сомали и другие.

Более года в Аденском проливе к северу от Сомали международная армада военных судов патрулирует территорию в целях борьбы с пиратами.