Украину пригласили в гости в "Веймарский треугольник"

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО примет участие в заседании глав МИД стран “Веймарского треугольника” 26-27 апреля в Бонне.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского МИД, в заседании "Веймарского треугольника" примут участие главы МИД Германии, Франции и Польши - Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, Бернар КУШНЕР и Радослав СИКОРСКИЙ.

"Гостем в части заседания будет министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО", - отметили в пресс-службе польского МИД.

Министры планируют обсудить вопросы европейской политики, вопросы безопасности, отношений Европейского Союза с восточными соседями, в том числе с Украиной.