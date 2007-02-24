Израиль просит США не мешать в уничтожении ядерных объектов Ирана

Израильские военные ведут секретные консультации с Пентагоном о возможности предоставления им "воздушного коридора" над Ираком для нанесения удара по иранским ядерным объектам, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на эксклюзивный источник.

Для ВВС Израиля помощь со стороны американских коллег может стать решающей для успеха возможной операции.

От американцев потребуется разрешение на пролет над территорией Ирака и техническая поддержка - дозаправка в воздухе и помощь в наведении на заранее подготовленные цели.

Причем главное для Иерусалима - это именно предоставление коридора. В противном случае, сказал израильский высокопоставленный офицер, "может сложиться ситуация, когда американские и израильские самолеты начнут стрелять друг в друга".

Напомним, что Израиль неоднократно заявлял о том, что не может допустить появления у Ирана ядерного оружия, так как это будет означать прямую и непосредственную угрозу существованию еврейского государства.

Вашингтон поддерживает Иерусалим в этом вопросе, требуя от Тегерана немедленного прекращения работ по обогащению ядерного топлива, но Иран отказывается прекратить исследования, мотивируя это своим правом на использование атомной энергии в мирных целях.

Лента.ру