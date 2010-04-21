Польша просит объяснить замену ламп на посадочной полосе под Смоленском

Польская прокуратура обратилась к российским следователям с просьбой объяснить замену ламп освещения взлетно-посадочной полосы на аэродроме под Смоленском после катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает портал телеканала TVN24.

По словам пресс-секретаря Главной военной прокуратуры Польши Збигнева ЖЕПЫ, польские следователи обратились к российской стороне после опубликования в СМИ информации и фотографий, на которых видно, как работники аэродрома заменяют лампы.

В то же время руководитель Военной окружной прокуратуры Иренеуш ШЕЛЁНГ на пресс-конференции в Варшаве во вторник отказался детальнее прокомментировать этот вопрос. "Есть правило, что во время следствия не должны опережаться движения следственных органов. Обнародование, открытие своих движений может осложнить ход расследования", - сказал он.

Портал TVN24 опубликовал фотографии белорусского журналиста Сергея СЕРЕБРО, сделанные на аэродроме после авиакатастрофы. На фотографиях изображены люди в военной и милицейской форме, которые меняли лампы на взлетно-посадочной полосе. Журналист также сфотографировал, как они тянули кабель к лампам освещения, что может свидетельствовать об их неисправности на момент катастрофы президентского самолета, отмечает TVN24.