Россия в будущем может стать членом НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Россия может в будущем вступить в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в программе крымскому телеканалу, который транслировал в прямом эфире УТ-1.

Президент Украины подчеркнул, что нельзя исключать такого развития событий: “никогда не говори никогда”. “Это вы так думаете”, - сказал он, отвечая на замечание журналиста, что Россия никогда не будет членом НАТО. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что Россия намного дальше продвинулась в развитии взаимодействий с Альянсом. “Россия работает с НАТО по 16-ти программам”, - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что в свое время даже в 60-х годах Советский Союз вносил ходатайство о присоединении в Альянс.

“Я убежден, что мир будет универсализироваться, я убежден, что Россия найдет свое место в интеграционных процессах, в которых она намного глубже стоит, кстати, чем Украина, и в том числе оборонных, безопасности, экономических – потому что здесь есть выгода”, - сказал глава государства.

Комментируя сюжет, в котором большинство крымчан высказывались против вступления Украины в Североатлантический альянс, Президент Украины отметил, что сегодня наше государство должно присоединиться к современной политике безопасности, которая должна отвечать национальным интересам