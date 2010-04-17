В Польше начались траурные мероприятия
Всю ночь будут молиться за души погибших
В польской столице начались траурные мероприятия, приуроченные памяти 96 жертв авиакатастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском 10 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, траурная церемония, в которой принимает участие высшее руководство государства, родственники погибших, и сотни тысяч поляков проходит на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.
Церемония, о начале которой известили колокола и сирены по всему городу, началась двумя минутами тишины.
После этого начали оглашение имен всех жертв авиакатастрофы, которое завершится исполнением государственного гимна Польши.
Позже с короткими речами выступят и.о. Президента глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ, глава кабинета Президента Мачей ЛОПИНСКИЙ, глава польского правительства Дональд ТУСК.
Также выступит с короткой речью дочь председателя Федерации Катыньских семей Изабелла САРЬЮШ-СКОМПСКА.
Позже будет исполнено специальное музыкальное произведение в честь трагически погибших, после чего начнется литургия в их память.
Литургия завершится общей молитвой представителей Католической, Православной и Евангелистской церквей Польши.
После пяти часов тела Президента Польши и его супруги будут доставлены в Варшавскую Архикатедру, где в шесть начнется отдельная литургия памяти президентское четы.
Всю ночь в Варшавской Архикатедре будут молиться за души Леха и Марии Качиньских.
Завтра утром их тела планируется доставить самолетом в Краков, где в 14.00 часов в Мариацкой Базилике состоится литургия, под руководством представителя Папы Римского Бенедикта XVI Кардинала Ангело СОДАНО.
В 15.30 траурная процессия проедет улицами Кракова до Катедры на Вавеле, после чего состоится "литургийное прощание" с президентской четой, которую отслужит Митрополит Краковский Станислав ДЗИВИШ.
С 17.15-18.00 на площади Вавельского замка представители международных делегаций смогут выразить соболезнования семье погибших и высоким должностным лицам Польши.
Позже доступ к крипте, где будет похоронена президентская чета, будет открыта для других участников похоронной церемонии.
Сегодня в 8.56 (именно тогда разбился президентский самолет) по всей Польше были включены сирены и звучали колокола.