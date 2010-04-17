В Польше начались траурные мероприятия

В польской столице начались траурные мероприятия, приуроченные памяти 96 жертв авиакатастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, траурная церемония, в которой принимает участие высшее руководство государства, родственники погибших, и сотни тысяч поляков проходит на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Церемония, о начале которой известили колокола и сирены по всему городу, началась двумя минутами тишины.

После этого начали оглашение имен всех жертв авиакатастрофы, которое завершится исполнением государственного гимна Польши.

Позже с короткими речами выступят и.о. Президента глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ, глава кабинета Президента Мачей ЛОПИНСКИЙ, глава польского правительства Дональд ТУСК.

Также выступит с короткой речью дочь председателя Федерации Катыньских семей Изабелла САРЬЮШ-СКОМПСКА.

Позже будет исполнено специальное музыкальное произведение в честь трагически погибших, после чего начнется литургия в их память.

Литургия завершится общей молитвой представителей Католической, Православной и Евангелистской церквей Польши.

После пяти часов тела Президента Польши и его супруги будут доставлены в Варшавскую Архикатедру, где в шесть начнется отдельная литургия памяти президентское четы.

Всю ночь в Варшавской Архикатедре будут молиться за души Леха и Марии Качиньских.

Завтра утром их тела планируется доставить самолетом в Краков, где в 14.00 часов в Мариацкой Базилике состоится литургия, под руководством представителя Папы Римского Бенедикта XVI Кардинала Ангело СОДАНО.

В 15.30 траурная процессия проедет улицами Кракова до Катедры на Вавеле, после чего состоится "литургийное прощание" с президентской четой, которую отслужит Митрополит Краковский Станислав ДЗИВИШ.

С 17.15-18.00 на площади Вавельского замка представители международных делегаций смогут выразить соболезнования семье погибших и высоким должностным лицам Польши.

Позже доступ к крипте, где будет похоронена президентская чета, будет открыта для других участников похоронной церемонии.

Сегодня в 8.56 (именно тогда разбился президентский самолет) по всей Польше были включены сирены и звучали колокола.