Над саркофагом для Качинских работают 30 мастеров

Президента Польши Леха Качинского и его супругу Марию похоронят в краковском Кафедральном соборе в замковом комплексе Вавель рядом с Юзефом Пилсудским.

В то же время, по данным Gazeta Wyborcza, президентская чета будет похоронена в прихожей к основной крипте, где лежит Ю.Пилсудский, а не в основной ее части.

Польские СМИ сообщают, что мастера сегодня приступили к монтированию саркофага. Сам саркофаг будет изготовлен из медового оникса с использованием благородных камней, доставленных из Турции. Саркофаг, над сооружением которого работают 30 человек, будет простым: на плите будет лишь крест, а на лицевой стороне высечены имена Леха и Марии Качинских.

Министр президентской канцелярии Яцек САСИН сообщил, что ко дню рождения Л.Качинского, которому 18 июня должен был бы исполниться 61 год, на саркофаге планируется вмонтировать табличку в честь всех 96 жертв авиакатастрофы.