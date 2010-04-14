Число жертв землетрясения в Китае составило 589 человек

Число жертв землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая достигло 589 человек. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на "Синьхуа". Как отмечает AFP, по информации китайских СМИ, число пострадавших от землетрясения достигло 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь из под обломков зданий более 900 выживших.

В спасательных работах, по данным BBC News, участвуют около 5000 человек. К работам по ликвидации последствий землетрясения привлечены спасатели из нескольких провинций страны. Правительство Китая выделило на мероприятия на поиски пострадавших от землетрясения 29,3 миллиарда долларов.

Землетрясение магнитудой до 7,1 произошло 14 апреля в 7:49 по местному времени. Его эпицентр находился в 380 километрах от города Гольмуд. Больше всего от стихии пострадал город Цзегу. По информации BBC News, в нем оказались разрушены почти все здания и заблокированы дороги.