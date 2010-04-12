В Москву прибыли 132 родственника погибших в смоленской катастрофе

Процедура опознания погибших в результате катастрофы самолета Президента Польши займет 2-3 дня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Министерства здравоохранения и социального развития России Татьяна ГОЛИКОВА.

«Мы рассчитываем, что процедура опознания займет от двух до трех дней. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы качественно и быстро организовать эту работу», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Она сообщила, что все процедуры по судебно-медицинской экспертизе завершены. «Начинается процедура опознания родственниками погибших», - сказала министр. По ее словам, вчера в Москву прибыли 132 родственника. Для подготовки к процедуре опознания с родственниками погибших работают психологи из Польши и психологи из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздравсоцразвития России. «Они будут работать на протяжении всего времени, пока проводятся опознания», - добавила Т.ГОЛИКОВА.

Центр, где проводится опознание, - Бюро судебной медицинской экспертизы г. Москвы. Кроме судебно-медицинских экспертов, к работе привлечены судебные эксперты-генетики Федерального Центра судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось, самолет польского Президента Леха КАЧИНСКОГО Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля.

Самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По уточненным данным, на борту находилось 88 пассажиров и 7 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших Президент, его супруга и часть руководства страны.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения польских офицеров.