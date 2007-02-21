В Новосибирской области неизвестные сожгли дом священника

В селе Посевная Новосибирской области неизвестные подожгли дом местного священнослужителя отца Дмитрия Сташенко, сообщили в среду РИА Новости руководитель информационного центра по вопросам сектантства при новосибирском соборе Александра Невского Олег Заев.

По его словам, во время возгорания в доме, который полностью выгорел, находился сам священнослужитель, его супруга и четверо детей, младшему из которых меньше года.

"Через окно отец Дмитрий эвакуировал детей и выбрался сам с супругой. По имеющимся данным, при пожаре семья священнослужителя не пострадала, однако сам отец Дмитрий получил обморожение ног, так как ему пришлось бежать по снегу босиком", - сказал Заев.

Он сообщил, что семья священнослужителя временно размещена в доме одной из прихожанок храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, настоятелем которого является отец Дмитрий.

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