В Киргизии погибли 68 человек, более 500 ранены

Жертвами беспорядков в Киргизии стали 68 человек, более 500 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения республики.

В ходе столкновений с правительственными войсками в Бишкеке и других городах пострадали 527 человек, 400 из них госпитализированы, сообщил представитель министерства.

Ранее киргизское агентство КАБАР сообщало о 65 погибших и 498 пострадавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на КАБАР.

В Киргизии в среду вспыхнули массовые протесты. Оппозиция сообщила, что правительство ушло в отставку, а Президент Курманбек БАКИЕВ покинул Бишкек в неизвестном направлении. Позднее агентство КАБАР сообщило, что К.БАКИЕВ находится в своей южной резиденции в городе Ош. Оппозиция объявила об отставке Кабмина и создании временного правительства.