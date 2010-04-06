Израиль впервые за 3 года пропустил в сектор Газа партию грузов

Израиль впервые за последние 3 года пропустил в сектор Газа партию коммерческих грузов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 10 грузовиков с одеждой и обувью прибыли в палестинский прибрежный анклав через КПП "Керем-Шалом".

Как отмечают военные, после введения блокады подобные товары доставлялись в сектор на постоянной основе в качестве гуманитарной помощи, однако впервые армия разрешила ввоз одежды и обуви, импортируемой частными предпринимателями.

По словам палестинцев, это явно недостаточная мера, и населению требуется гораздо больше товаров такого рода. Торговцы также жалуются на серьезные убытки, которые они несут, поскольку они еще в 2007 году закупили крупные партии ширпотреба, которые с тех пор "застряли" в израильском порту Ашдод, и с тех пор грузополучатели не только не могут реализовать товар, но еще и вынуждены оплачивать его хранение на израильских складах.