Азаров выразил соболезнования Путину

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с гибелью людей в результате взрывов в дагестанском городе Кизляр.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, украинский премьер передал также слова поддержки пострадавшим, родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, примерно в 8.40 в Кизляре после выезда автомашины с работниками милиции из городского отдела внутренних дел в припаркованном на улице Московская автомобиле «Нива» сработало взрывное устройство.

Примерно через 20 минут на место происшествия, где работала следственно-оперативная группа, ворвался смертник, и привел в действие имевшееся у него взрывное устройство.

В результате этого теракта погибли 12 человек, еще 23 человека доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.