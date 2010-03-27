Турецкого тренера задержали за изнасилование футболистов

В Турции задержан бывший тренер футбольного клуба Bursaspor Махмут Сербест (Mahmut Serbest), сообщает ANSPRESS со ссылкой на газету Milliyet. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

Как отмечает издание, Сербест, тренировавший детскую команду, совершал развратные действия по отношению к своим подопечным (детям в возрасте от 10 до 15 лет). При этом для того, чтобы войти в доверие к детям, тренер, как сообщается, дарил им мячи.

Родителям юных игроков эти подарки показались подозрительными. Они, как сообщается, стали следить за тренером и в итоге обратились в полицию.

В ходе расследования, по информации издания выяснилось, что домогательствам со стороны тренера подверглись около десяти детей.

Лента.ру