На выборах в Ираке победила оппозиция

Оппозиционный блок бывшего премьер-министра Ирака Ияда Аллави победил на парламентских выборах в стране - об этом свидетельствуют официальные итоги голосования, подведенные 26 марта, сообщает AFP.

Блок Аллави получил 91 место в парламенте. что на два больше, чем у альянса "Государство закона", возглавляемого нынешним премьер-министром Нури Аль-Малики. Третье место занял Национальный иракский альянс с 70 депутатскими мандатами. "Курдистания", объединение двух курдских блоков, получила 43 места. Всего в иракском парламенте 325 мест.

Победитель выборов уже заявил, что готов сотрудничать со всеми остальными силами при формировании нового правительства. Чтобы заняться кабинетом министров, Аллави необходимо создать коалицию как минимум из 136 депутатов. Если ему не удастся сформировать парламентское большинство за 30 дней, президент Ирака, который сам назначается депутатами, доверит это лидеру другого блока.

Лента.ру