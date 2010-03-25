Украина встретится со странами "Веймарского треугольника"

Украина и ФРГ договорились проработать вопрос встречи руководителей министерств иностранных дел Германии, Польши, Франции и Украины в формате «Веймарский треугольник плюс Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, такая договоренность достигнута в ходе украинско-немецких политических консультаций в Берлине с участием заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА и Государственного секретаря МИД ФРГ Вольфа-Рутхарта БОРНА.

Также достигнута договоренность об официальном визите в Украину вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в первом полугодии этого года.

Немецкая сторона положительно оценила неизменность курса Украины на европейскую интеграцию и сотрудничество с евроатлантическими структурами и заверила в своей поддержке усилий Украины на пути приближения к ЕС. Одним из путей такой поддержки является привлечение Украины к формату «Веймарский треугольник+».

Руководители делегаций Украины и ФРГ также рассмотрели возможность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений и активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Отмечалась важность проведения в ближайшее время очередного пятого заседания Украинско-немецкой группы по экономическому сотрудничеству с участием представителей деловых кругов обеих стран.

Обсуждая перспективы либерализации визового режима, стороны высказались за активизацию диалога ради создания благоприятных условий, которые позволят Евросоюзу принять решение по разработке «дорожной карты» введения безвизового режима с Украиной.