Германия надеется на правительство Азарова

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела МЕРКЕЛЬ надеется, что правительство Николая АЗАРОВА продолжит укреплять демократию и рыночную экономику.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом говорится в поздравительной телеграмме в адрес Н.АЗАРОВА по поводу назначения его председателем правительства Украины.

«Вы берете на себя руководство правительством во время больших вызовов для Украины. Федеральное правительство по-партнерски будет поддерживать Вас в принятии решений относительно дальнейшего укрепления демократии и рыночной экономики», - говорится в телеграмме.

А.МЕРКЕЛЬ пожелала Н.АЗАРОВУ «больших успехов и счастливой руки в выполнении задач, которые стоят перед правительством».