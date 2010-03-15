Практически вся территория Чили осталась на несколько часов без света

08:50, 15 марта 2010
Мир
935 0

Авария в центральной системе

Практически вся территория Чили осталась на несколько часов без электричества из-за аварии в системе электроснабжения.

Как сообщил министр внутренних дели Чили Родриго ХИНЦПЕТЕР, авария произошла из-за повреждения трансформатора мощностью 500 кВт в центральной системе электроснабжения страны, передает ИТАР-ТАСС.

Без электричества остались населенные пункты на 3,5 тыс. км чилийской территории - от региона Атакама на севере до региона Араукания на юге.

Р.ХИНЦПЕТЕР сообщил, что "это отключение электроэнергии не связано с серией сильных землетрясений", происшедших в стране в последние две недели.

Во многих районах Сантьяго подача электроэнергии уже восстановилась, отмечает NEWSru.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter