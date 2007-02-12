Бывшего вице-президента Ирака приговорили к смертной казни

Высший иракский трибунал приговорил к смертной казни через повешение Таху Ясина РАМАДАНА - бывшего вице-президента Ирака и ближайшего соратника Саддама Хусейна, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Первоначально Т. РАМАДАН был приговорен к пожизненному заключению по делу о массовом убийстве шиитов деревни Ад-Дуджейль в 1982 году во времена правления С.Хусейна.

Казнь, согласно иракскому законодательству, состоится не позднее, чем через 30 дней после оглашения нового вердикта. Это четвертый смертный приговор бывшим руководителям Ирака.

С. Хусейна казнили 30 декабря прошлого года.

Скандальные казни бывших иракских высокопоставленных чиновников вызвали всплеск недовольства и осуждение международного сообщества.