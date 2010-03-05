Для 40% поляков настоящие деньги - наличные

Количество довольных своих материальным положением граждан Польши более чем в два раза превышает количество недовольных.

По данным исследования Money Track, довольны своим положением почти 38% поляков, что на 2% меньше, чем было в марте в прошлого года.

В то же время количество недовольных за последний кризисный год сократилось с 22% до 16%.

За последний год также возросло количество поляков, оценивающих свое материальное положение как «среднее» - с 41% до 48%.

Большинство граждан Польши, экономика которой единственная среди 27 стран ЕС в прошлом году продемонстрировала рост, считают, что в ближайшее время их материальное положение не измениться – таких в стране более 70%.

С 16% до 14% сократилось количество поляков, ожидающих позитивных изменений, и с 20% до 14%, ожидающих ухудшение ситуации.

Исследование также показало, что для более чем 40% поляков настоящими деньгами являются наличные. «Каждый четвертый поляк, держа деньги на банковском счету, чувствует себя, как будто бы вообще их не имел», - отмечается в исследовании.

Только 46% польских граждан откладывают деньги на «черный день».

Исследование Money Track провел Центра им. Адама Смита совместно с Maison и MMT Management на группе 1000 человек.