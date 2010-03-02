Франция выступает за отмену виз с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Франции Николя САРКОЗИ сказал накануне поздно вечером в Париже на совместной пресс-конференции с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Что касается безвизового режима, Франция сделает все, чтобы убедить своих партнеров в том, чтобы по отношению к России действовать на равных основах. Мы будем говорить об официальной позиции Франции, убеждать наших партнеров»- сказал Н.САРКОЗИ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявил, что неготовность Европейского Союза к безвизовому режиму с Россией объясняется политической позицией ряда стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ неоднократно заявлял о готовности РФ перейти на безвизовый режим с ЕС на основе взаимности.