В Москве скончался известный актер Владислав Галкин

В Москве на 39-м году жизни скончался известный актер Владислав Галкин.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации столичного ГУВД.

"Позвонили родственники, обеспокоенные, что никто не отвечает на телефонные звонки. На место приехали сотрудники МЧС вместе с милицией и вскрыли дверь. В квартире было обнаружено тело актера без признаков насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

На месте находится оперативная группа и медики.