Президенту США готовят замену

По итогам неофициального голосования консервативных активистов кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах-2012 должен стать конгрессмен Рон Пол. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

За Пола отдал голоса 31 процент опрошенных участников конференции "Консервативное политическое действие". Последующие два места в рейтинге достались двум бывшим губернаторам: Митту Ромни из Массачусетса - 22 процента, и Саре Пэйлин с Аляски - 7 процентов. За действующего губернатора Миннесоты Тима Поленти (Tim Pawlenty) выступили 6 процентов.

Всего в голосовании приняли участие около 2500 человек, то есть примерно четверть участников консервативной конференции.

Рон Пол, политик либертарианского толка, выступает за полный вывод войск из Ирака, выход США из ООН и НАТО, ликвидацию Федеральной резервной системы, а также ограничение вмешательства государства в регулирование экономики.