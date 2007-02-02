Европейцам грозит тюрьма за отрицание геноцида в Африке и на Балканах

Граждане Евросоюза могут быть осуждены на три года тюрьмы за отрицание Холокоста, а также геноцида и военных преступлений в конфликтах в Африке и на Балканах последних двух десятилетий. С такой законодательной инициативой, как пишет газета The Daily Telegraph, выступила Германия, председательствующая в этом году в ЕС.

Законопроект в случае его одобрения парламентом объединенной Европы вступит в силу весной 2007 года. В тексте документа указано, что каждое государство-член ЕС "примет все меры для наказания по фактам публичного оправдания, отрицания или грубого упрощения преступлений против человечности, геноцида либо военных преступлений".

Закон, в частности, должен защитить от нападок Международный уголовный суд, расследующий преступления, совершенные в ходе гражданских войн и конфликтов на африканском континенте, а также факты геноцида этнических групп, проживавших на территории бывшей Югославии в начале 1990-х годов.

Правозащитники выступили резко против подобной инициативы Евросоюза. По их словам, "непонятно, кто будет "писать" историю - специалисты-историки или судьи". Напомним, в конце 2006 года парламент Франции одобрил закон, согласно которому за отрицание геноцида армян со стороны Турции во время Первой мировой войны будут налагать крупный штраф либо сажать в тюрьму на один год.

Кроме того, в этой связи стоит напомнить и громкую историю с британским писателем Дэвидом Ирвингом, осужденным в Австрии за отрицание Холокоста. Он был приговорен к трем годам лишения свободы, однако позднее суд снизил срок заключения до одного года и отпустил британца, поскольку он его уже отсидел.

Лента.ру