Лакшми Миттал опередил Абрамовича, королеву и вообще всех

Самым богатым человеком Великобритании нынешнего года признан владелец металлургической группы «Миттал Стил» Лакшми МИТТАЛ – выходец из Индии, который в ноябре 2005 года приобрел контрольный пакет украинского ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на еженедельник «Санди Таймс», личное состояние Лакшми МИТАЛЛА оценивается в 14,8 млрд. фунтов стерлингов.

Вторую строчку в списке занимает россиянин Роман АБРАМОВИЧ. По подсчетам экономической службы «Санди Таймс», его состояние достигает 10,8 млрд. фунтов стерлингов.

Тройку завершает британский аристократ - Герцог ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ, владеющий крупной недвижимостью и земельными участками в Англии и на континентальной Европе.

В десятке самых богатых людей Великобритании есть еще один россиянин. Шестую строчку в списке «Санди Таймс» занимает Леонард БЛАВАТНИК, имеющий интересы в телекоммуникационном и индустриальном бизнесе. Его личное состояние оценивается в 4,76 млрд. фунтов стерлингов.

Королева Великобритании ЕЛИЗАВЕТА II оказалась на 192 месте с размером состояния в 300 млн. фунтов.