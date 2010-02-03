Еврокомиссия удивлена размером дефицита госбюджета Греции

Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ заявляет, что Еврокомиссия была удивлена значительным бюджетным дефицитом Греции по итогам 2009 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 2 февраля журналистам.

“Чрезвычайно высокий дефицит правительства Греции в 2009 году стал неожиданностью для нас всех. Такой дефицит является результатом одновременно уменьшения бюджетных поступлений и неправильных статистических данных”, - сказал президент Еврокомиссии.

Вместе с тем Ж.БАРРОЗУ отметил, что в середине января правительство Греции подало программу сокращения бюджетного дефицита, которая предусматривает уменьшение его до уровня, ниже 3% ВВП страны до 2012 года. При этом, по словам президента Еврокомиссии, Греция пообещала выполнить этот амбициозный план.

“Мы верим, что это будет сделано... Понимая это, Еврокомиссия будет рекомендовать Совету ЕС в следующую среду поддержать программу Греции. Комиссия будет мониторить выполнение программы путем очень интенсивного надзора за бюджетными процессами в Греции”, - подчеркнул Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года бюджетный дефицит Греции достиг 12,7% ВВП. В соответствии с требованиями европейского законодательства к странам еврозоны, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП.