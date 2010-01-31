Каддафи: проблему контрабанды нужно решать с помощью контрабандистов

Лидер ливийской революции Муамар Каддафи предложил Всеобщему народному конгрессу (парламенту страны) решить проблему контрабанды при непосредственном участии самих контрабандистов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на межарабскую газету "Аш-Шарк аль-Аусат".

Каддафи поручил парламенту провести специальное заседание по проблеме контрабанды, превратившейся для государства в последние годы в серьезную угрозу, и пригласить на него представителей контрабандистов.

"Мы все знаем этих людей поименно, знаем, где они живут, можем найти, если не их самих, то их родственников. Пусть придут, расскажут о своем "бизнесе", - сказал ливийский лидер.

Он также пообещал, что если контрабандисты сумеют убедить парламентариев в полезности своей деятельности для государства, "парламент официально объявит контрабанду законным бизнесом в Ливии".

В последние годы масштабы контрабандной деятельности на границах Ливии стали угрожать безопасности государства. По данным ливийских спецслужб, контрабандисты активно покупают лояльность пограничников, которые, за вознаграждение, с легкостью закрывают глаза на любые ввозимые и вывозимые нелегальным путем предметы и товары.