Каддафи: проблему контрабанды нужно решать с помощью контрабандистов
"Мы все знаем этих людей поименно"
Лидер ливийской революции Муамар Каддафи предложил Всеобщему народному конгрессу (парламенту страны) решить проблему контрабанды при непосредственном участии самих контрабандистов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на межарабскую газету "Аш-Шарк аль-Аусат".
Каддафи поручил парламенту провести специальное заседание по проблеме контрабанды, превратившейся для государства в последние годы в серьезную угрозу, и пригласить на него представителей контрабандистов.
"Мы все знаем этих людей поименно, знаем, где они живут, можем найти, если не их самих, то их родственников. Пусть придут, расскажут о своем "бизнесе", - сказал ливийский лидер.
Он также пообещал, что если контрабандисты сумеют убедить парламентариев в полезности своей деятельности для государства, "парламент официально объявит контрабанду законным бизнесом в Ливии".
В последние годы масштабы контрабандной деятельности на границах Ливии стали угрожать безопасности государства. По данным ливийских спецслужб, контрабандисты активно покупают лояльность пограничников, которые, за вознаграждение, с легкостью закрывают глаза на любые ввозимые и вывозимые нелегальным путем предметы и товары.