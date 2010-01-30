Еврокомиссия считает, что успешно борется с контрафактом из Азии

Еврокомиссия отмечает успех совместной со странами Азии операции по противодействию импорту контрафактных товаров в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии.

Согласно сообщению, в ходе операции “Diabolo II”, которая была проведена в сентябре-октябре 2009 года, таможенники конфисковали свыше 65 млн. контрафактных сигарет и 369 тыс. единиц другой контрафактной продукции (обувь, игрушки, фотоаппараты, сумки и др.).

Эта операция стала продолжением операции “Diabolo”, проведенной в 2007 году.

В сообщении отмечается, что только от поступления на рынок ЕС контрафактных сигарет, изъятых в ходе нынешней операции, бюджеты ЕС и стран-членов недосчитались бы около 10 млн. евро таможенных поступлений.

Европол и Интерпол, которые принимали участие в операции, заявили о выявлении 89 физических лиц и предприятий, втянутых в криминальные организации.