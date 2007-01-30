Ющенко наградил президента Российского еврейского конгресса

Орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом “за выдающийся личный вклад в сохранение и увековечение памяти жертв Холокоста, укрепление межнационального согласия” наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Вячеслава КАНТОРА – президента Российского еврейского конгресса, президента фонда «Всемирный форум памяти Холокоста», г. Москва. Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства.

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