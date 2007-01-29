Премьером Киргизии стал бывший тракторист
12:19, 29 января 2007Мир
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"За" - подавляющее большинство парламентариев
|Азим Исабеков
Как сообщает РИА «Новости», за кандидатуру А.ИСАБЕКОВА проголосовало подавляющее большинство: 57 из 61 присутствующего депутата, четверо - против.
К.БАКИЕВ предложил кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства А.ИСАБЕКОВА после того, как парламент дважды отклонил кандидатуру Феликса КУЛОВА на пост премьера.
Азим Исабеков, как следует из его биографии, опубликованной в киргизских СМИ, прошел путь от тракториста до члена правительства.
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