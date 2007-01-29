Премьером Киргизии стал бывший тракторист

Азим Исабеков

Парламент Киргизии утвердил кандидатуру Азима ИСАБЕКОВА, внесенную Президентом страны Курманбеком БАКИЕВЫМ, на пост премьер-министра.

Как сообщает РИА «Новости», за кандидатуру А.ИСАБЕКОВА проголосовало подавляющее большинство: 57 из 61 присутствующего депутата, четверо - против.

К.БАКИЕВ предложил кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства А.ИСАБЕКОВА после того, как парламент дважды отклонил кандидатуру Феликса КУЛОВА на пост премьера.

Азим Исабеков, как следует из его биографии, опубликованной в киргизских СМИ, прошел путь от тракториста до члена правительства.