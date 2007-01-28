Иракские боевики сбили американский вертолет

Иракские боевики обстреляли и сбили вертолет вооруженных сил США в окрестностях города Наджаф, сообщает France Presse со ссылкой на представителя местных властей.

"Террористы подбили американский военный вертолет неподалеку от города Зарка, расположенного к северу от Наджафа", - рассказал губернатор Асад абу Халяль.

Командование коалиционных сил пока не подтверждает потерю боевой машины, однако известно, что в означенном районе идет бой между шиитскими боевиками и иракскими правительственными силами. Последние действуют при поддержке американских боевых вертолетов.

В штабе контингента коалиционных сил отказались комментировать ход "продолжающейся операции", отмечает агентство.

Лента.ру