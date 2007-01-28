Откроется фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Далай-ламы XIV

29 января в 17-00 состоится открытие фотовыставки, посвященной жизни и деятельности духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV. После открытия состоится премьерный показ документального кинофильма «Сочувствие в изгнании», дублированного на украинский язык. Будет демонстрироваться сокращенная версия фильма. Выставка завершится 4 февраля (“Украинский дом”, ул. Крещатик, 2). Телефон: 537-16-54, e-mail:savetibet@ukr.net.

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