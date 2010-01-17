МИД передал дополнительные бюллетени в Неаполь

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что на настоящее время МИД не получил ни одной жалобы на организацию избирательного процесса на зарубежных избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Пока еще ни на «горячей линии» МИД, где принимаются сообщения, жалобы по ходу голосования, ни по дипломатическим и консульским учреждениям по состоянию на 18.30 к нам не поступило ни одной жалобы по организации избирательного процесса», - сказал министр.

По словам П.ПОРОШЕНКО, средняя активность избирателей за границей на данное время составляет 9,81%. Он отметил, что традиционно активность избирателей за границей не превышает 20%. В частности, по словам П.ПОРОШЕНКО, такая низкая активность избирателей в некоторых странах объясняется плохими погодными условиями.

Он напомнил, что голосование в зарубежном избирательном округе закончится в 6.00 по киевскому времени 18 января.

Также, по словам министра, на некоторых избирательных участках затрагивался вопрос о том, что количество избирателей, которые хотели проголосовать, превышало количество избирателей, внесенных в Государственный реестр.

В частности, этот вопрос был поднят в Неаполе, где в Реестр избирателей на 16 января были внесены лишь 28 граждан. По словам П.ПОРОШЕНКО, МИД отреагировал на эту ситуацию, были заказаны дополнительные бюллетени и переданы в Неаполь.

«Там, где возникала обеспокоенность, можно сказать, что бюллетеней должно хватить. Однако те граждане, которые сегодня пришли голосовать, должны подать заявления, и мы включим их в Реестр избирателей», - сказал П.ПОРОШЕНКО.