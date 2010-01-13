Турция отозвала посла из Израиля. Анкара требует от израильтян извинений за неуважительное отношение, передает Би-би-си.

Во время встречи турецкого посла Ахмета Огуза Челиккола (Ahmet Oguz Celikkol) с заместителем министра иностранных дел Израиля Данни Аялоном (Danny Ayalon), состоявшейся накануне, турецкого дипломата усадили в низкое кресло - израильский чиновник сидел намного выше. Кроме того, Д.Аялон не подал А.О.Челикколу руку для приветствия, со стола убрали напитки и вынесли турецкий флаг.

Поводом для дипломатического демарша послужило изображение работников израильских спецслужб в популярном турецком сериале "Долина волков". В нем разведка Израиля похищает палестинских детей с целью их обращения в иудаизм.

На 17 января, напоминает РосБизнесКонсалтинг, запланирован официальный визит министра обороны Израиля Эхуда Барака в Анкару. Отношения между Израилем и Турцией обострились после того, как Анкара несколько раз выступала с резкой критикой действий израильских военных в секторе Газа в декабре 2008 - январе 2009 года.