Экс-президент Польши едва не погиб в горах

Бывший президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ едва не погиб во время катания на лыжах в швейцарских Альпах.

Об этом 56-летний А.КВАСНЕВСКИЙ, который катается на лыжах с 10 лет, сказал польской газете Fakt.

„Это была секунда. Выехал на выбоину и меня подбросило в воздух. Упал и ударился головой о склон”, - рассказал он о случае в швейцарском Давосе.

„К счастью, у меня был шлем. Было бы намного хуже, если бы была лишь шапку”, - добавил А.КВАСНЕВСКИЙ, который возглавлял Польшу с 1995 по 2005 год.

Бывший польский президент призвал всех лыжников, в том числе действующего главу польского правительства Дональда ТУСКА, который также любит кататься на лыжах, не пренебрегайте собственной безопасностью и на время катания надевать шлемы.

„Не обращайте внимание на то, как вы выглядите в шлеме. Принимайте во внимание, что он может спасти вашу жизнь”, - отметил А.КВАСНЕВСКИЙ.