Экс-президент Польши едва не погиб в горах
К счастью, у него был шлем
Бывший президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ едва не погиб во время катания на лыжах в швейцарских Альпах.
Об этом 56-летний А.КВАСНЕВСКИЙ, который катается на лыжах с 10 лет, сказал польской газете Fakt.
„Это была секунда. Выехал на выбоину и меня подбросило в воздух. Упал и ударился головой о склон”, - рассказал он о случае в швейцарском Давосе.
„К счастью, у меня был шлем. Было бы намного хуже, если бы была лишь шапку”, - добавил А.КВАСНЕВСКИЙ, который возглавлял Польшу с 1995 по 2005 год.
Бывший польский президент призвал всех лыжников, в том числе действующего главу польского правительства Дональда ТУСКА, который также любит кататься на лыжах, не пренебрегайте собственной безопасностью и на время катания надевать шлемы.
„Не обращайте внимание на то, как вы выглядите в шлеме. Принимайте во внимание, что он может спасти вашу жизнь”, - отметил А.КВАСНЕВСКИЙ.