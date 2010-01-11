Израиль решил отгородиться от Египта забором

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил строительство разделительного заграждения на египетско-израильской границе.

Вдоль границы будут установлены устройства для видеонаблюдения, чтобы отслеживать нелегальных мигрантов и боевиков, передает Reuters заявление Б.Нетаньяху.

Глава израильского правительства пояснил, что принял стратегическое решение закрыть южную границу страны от преступников. В то же время, по его словам, страна все еще открыта для беженцев.

Стоимость проекта составит 1 млрд шекелей (около 270 млн долл.), а строительство займет два года. Заграждение установят на двух самых "проблематичных" с точки зрения проникновения нелегалов участках - в районе Эйлата и сектора Газа.

РБК