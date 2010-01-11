В катастрофе погибли представители одной из богатейших семей Мексики
08:43, 11 января 2010Мир
1907
Причинами признаны погодные условия
Три представителя одной из богатейших семей Мексики погибли при падении вертолета недалеко от Мехико в ночь на воскресенье, сообщает «Газета.ру».
По информации телеканала Milenio, причинами авиакатастрофы признаны плохие погодные условия и холодная погода. По данным телеканала, погибшие входят в семью САБА, контролирующую в Мексике от телекоммуникационных компаний до производства лекарственных препаратов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter