В катастрофе погибли представители одной из богатейших семей Мексики

Три представителя одной из богатейших семей Мексики погибли при падении вертолета недалеко от Мехико в ночь на воскресенье, сообщает «Газета.ру».

По информации телеканала Milenio, причинами авиакатастрофы признаны плохие погодные условия и холодная погода. По данным телеканала, погибшие входят в семью САБА, контролирующую в Мексике от телекоммуникационных компаний до производства лекарственных препаратов.