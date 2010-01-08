В ЕС отказали и Тимошенко, и Януковичу

Германия, Франция и Великобритания не поддерживают ни одного кандидата на выборах президента Украины.

Соответствующее заявление было озвучено в четверг на встрече статс-секретарей министерств иностранных дел трех стран в Париже, сообщает Немецкая волна со ссылкой на "Франс пресс".

Также Берлин, Париж и Лондон хотят, чтобы Украина была в целом экономически сильным и демократическим государством, которое поддерживает "мирные отношения с Россией".

Как отметил статс-секретарь по европейским делам МИД Франции Пьер Лелуш, это очень важно "для стабильности континента".

В свою очередь, профессор политологии Кельнского университета Герхард Симон заявил, что в трехстороннем заявлении европейских дипломатов его несколько огорчило предложение о будущих "мирных отношениях" между Украиной и Россией.

Для политолога неожиданно то, что это единственная внешнеполитическая проблема, которая отмечена.

"Скорее можно ожидать, что три страны хотят хороших отношений Украины с Евросоюзом", - отметил эксперт.

Пожелания европейцев Симон назвал "новогодним рефлексом".

Политолог напомнил, что в прошлые годы именно в начале января "часто имели место большие затруднения с обеспечением Европы российским газом через украинские газопроводы".

Эти осложнения были не в последнюю очередь обусловлены отсутствием координации между Украиной и Россией, считает он.

"Насколько я понимаю, эти три государства, а с ними и Европейский союз, надеются, что в будущем таких проблем с энергоснабжением не будет. А как раз предпосылкой для этого являются хорошие отношения Украины с Россией, так я понимаю суть заявления", - сказал Симон .

Впрочем, добавил эксперт, ни один из украинских кандидатов в президенты "не выступает ни за что другое, кроме мирных взаимоотношений с Россией".

Украинская правда