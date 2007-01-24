Эстония приравняет советскую символику к нацистской

Парламент Эстонии в среду приступит к первому чтению представленного министерством юстиции законопроекта о внесении изменений в положение о наказаниях, которые предусматривают введение уголовной ответственности за публичное использование и распространение символики "оккупационных режимов".

Согласно законопроекту, "демонстрация и распространение официальной символики бывшего СССР и союзных республик, КПСС, а также символики Национал-социалистической партии Германии и войск СС, в том числе и легко узнаваемых фрагментов этой символики с целью намеренного разжигания вражды или нарушения общественного спокойствия", подлежит уголовному наказанию.

Под действие закона попадут соответствующие "флаги, гербы, знаки отличия и другая официальная символика, связанная с оккупационными режимами".

За использование символики СССР и нацистской Германии предусматривается в зависимости от обстоятельств наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч крон (около 3,2 тысячи евро).

Одобренный правительством Эстонии законопроект, по мнению его авторов, даст эффективный инструмент воздействия на экстремистски настроенных митингующих и для снятия напряжения, возникшего из-за противостояния по вопросу монумента Воину-освободителю в центре Таллина на Тынисмяги.

Однако в ходе предварительного обсуждения поправок к положению о наказаниях выяснилось, что ряд положений законопроекта не соответствует принципам правового государства. В частности, канцлер права Эстонии (омбудсмен) Аллар Йыкс считает, что законопроект необоснованно ограничивает свободу выражения мнений.

РИА новости