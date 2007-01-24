Буш опять готовится отражать опасности

Во вторник вечером (утро среды по московскому времени) Джордж Буш выступил перед депутатами верхней и нижней палат Конгресса США с традиционным ежегодным обращением.

Трансляцию речи Буша в прямом эфире вели все основные американские телеканалы, в том числе CNN.

Действующий президент США, представляющий Республиканскую партию, обратился к демократам, занимающим в настоящий момент большинство мест в верхней и нижней палате парламента США, с призывом к сотрудничеству "во имя грандиозных свершений".

"Наша задача - улучшить жизнь каждого американца, помочь ему построить будущее, наполненное надеждами и возможностями", - сказал Буш. При этом президент США сообщил, что особое внимание планируется уделять наиболее социально незащищенным слоям населения, которые особенно нуждаются в поддержке.

Переходя к внутриэкономическим проблемам США, Буш сообщил, что Белый дом подготовил программу, цель которой - на 20 процентов сократить потребление автомобильного топлива в стране. Необходимость такой меры, президент США обосновал заботой об энергетической независимости и безопасности страны. "Слишком долго наша страна зависит от иностранной нефти. Пора положить этому конец", - подчеркнул Буш.

Следующую часть своего ежегодного обращения Буш, как и ожидалось, посвятил борьбе с международным терроризмом. Президент США напомнил о терактах 11 сентября 2001 года - поворотном моменте для начала "войны с мировым терроризмом".

Буш подчеркнул, что за последние годы на этом поприще достигнуты значительные успехи, и если Осама бин Ладен все еще не пойман, то другой террорист, "собиравшийся утопить Америку в крови", - Абу Мусаб аль-Заркави - ликвидирован в результате спецоперации. Президент США также сообщил, что борьба с терроризмом успешно ведется на территории Афганистана, "народ которого сделал выбор в пользу демократии".

Кроме того, Буш попросил Конгресс США поддержать программу, предусматривающую увеличение численности вооруженных сил США на 92 тысячи человек в течение ближайших пяти лет. "Мы должны быть готовы достойно встретить любую грозящую нам опасность", - сказал Буш, обосновывая необходимость увеличения американской армии.

Касаясь наиболее актуальной на настоящий момент внешнеполитической проблемы США - военной кампании в Ираке - Буш в очередной раз подчеркнул, что успешное завершение американской миссии в этой стране имеет ключевое значение как для ситуации на всем Ближнем Востоке, так и для победы в борьбе с терроризмом в мире в целом.

В числе других вопросов внешней политики, которым Буш уделил внимание, оказались ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ситуация на Ближнем Востоке. При этом Буш отдельно отметил роль России в дипломатическом решении этих проблем.

Президент США в своем обращении к нации также коснулся ситуация с нарушения прав человека "недемократическими режимами" Кубы, Белоруссии и Бирмы, заверив, что Белый дом не намерен оставлять эту проблему без внимания.

Всего за 50-минутное обращение Буша к нации зал не менее 15 раз прерывал речь президента США бурными аплодисментами.

Лента.ру