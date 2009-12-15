Число жертв пожара в «Хромой лошади» возросло до 148 человек

Число жертв пожара в ночном клубе Перми «Хромая лошадь» возросло до 148 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Минстерства по чрезвычайным ситуациям России по Пермскому краю.

«По состоянию на 08.00 15 декабря на пожаре в кафе «Хромая лошадь» погибло 148 человек (скончались две женщины в больницах Челябинска и Москвы), 81 пострадавший находится в больницах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Среди погибших - двое граждан Украины.