Ей нужно избавиться от 100 килограммов веса.

В России 300-килограммовая женщина не может вылететь из Калининграда на операцию по снижению веса. Для этого ей нужно похудеть на 100 килограммов.

Историю Ксении Моховой публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у женщины проблемы начались еще в 6 лет после воспаления легких.

"К 22-летию девушка весила уже 125 кг. Сейчас ей за 30, и она страдает, нося на себе 300 кг. С августа 2020-го Ксения не выходит из дома – боится, что в старом здании рухнет лестница", – говорится в сообщении.

В 2020 году на консилиуме в Министерстве здравоохранения Моховой сказали, что она может сделать операцию по квоте, но надо подождать, так как нужный врач один на весь Калининград. А в декабре 2021-го тот самый врач трагически погиб в горах.

Теперь женщине могут помочь в Питере за ее счет, но туда еще надо добраться, а с таким весом это невозможно.

"Несмотря на всё, Ксения старается не унывать. Ее поддерживает 14-летняя дочка Варя. Она помогает по дому, следит за питанием мамы, делает массаж, а вместе они придумывают систему тренировок, чтобы Ксения смогла вернуться к нормальной жизни", – говорится в сообщении.

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