Результаты выборов в Румынии обжалованы в суде

Объявленный проигравшим на президентских выборах в Румынии Мирчу Джоанэ обратился в конституционный суд страны с просьбой аннулировать результаты второго тура президентских выборов, победителем которых объявлен действующий президент Траян Бэсеску, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

По итогам второго тура президентских выборов, прошедшего в Румынии в воскресенье, действующий президент страны Траян Бэсеску получил 50,33% голосов, а один из лидеров Социал-демократической партии Румынии Мирчу Джоанэ - 49,66%.

"Я убежден, что доказательства, которыми мы располагаем и которые мы продолжаем получать, достаточны для того, чтобы позволить конституционному суду принять прошение об аннулировании второго тура президентских выборов", - приводит агентство слова Джоанэ после подачи ходатайства к конституционный суд.

Траян Бэсеску, в свою очередь, обвинил оппонентов в оказании давления на организации, занимавшихся проведением экзит-полов с целью увеличить процент Джоанэ. До обнародования результатов выборов сообщалось, что, по данным разных опросов на избирательных участках, Джоанэ получил поддержку от 50,2 до 51,6 процента избирателей.

В понедельник, после объявления ЦИК окончательных результатов второго тура выборов, потерпевший поражение кандидат заявил, что он и его соратники не могут "оставаться в стороне и смотреть", когда есть так много признаков, указывающих на подкуп голосов и "карусели".