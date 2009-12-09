Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений, Европейской политики соседства и торговли Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР подчеркивает, что Еврокомиссия никогда не связывала будущее Украины в ЕС с Молдовой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции.

“Европейская комиссия никогда ничего подобного не говорила, и я очень четко говорила об этом даже, когда была на саммите в Киеве совсем недавно”, - сказала комиссар.

Она отметила, что существующая сейчас инициатива относительно “Восточного партнерства” не создана для приобретения странами-восточными соседями ЕС членства в Евросоюзе, однако в то же время, двери ЕС остаются открытыми, а будущее не может быть предсказанным.

“Только страна (кандидат - УНИАН) и страны-члены Совета должны быть единодушными по этому (вопросу о членстве - УНИАН). И это не касается никоим образом других стран. Молдова, конечно, также надеется на это, но этот же ответ касается и Молдовы. Я надеюсь, что четко высказалась сейчас”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщалось, 7 декабря газета “КоммерсантЪ-Україна” обнародовала информацию со ссылкой на источники в Еврокомиссии о том, что ЕС якобы выдвинул Украине условие о том, что последняя сможет стать членом ЕС лишь вместе с Молдовой, ссылаясь неофициальную традицию расширения Евросоюза группами стран.