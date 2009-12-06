Великобритания запретила выкупать своих подданных у пиратов

Британское правительство запретило близким Пола и Рейчел Чендлер платить выкуп сомалийским пиратам, сообщает The Guardian.

Ник Дэвис, занимавшийся ведением переговоров с похитителями пожилой пары, уже назвал действия министерства иностранных дел Великобритании "глупой игрой". Британская сторона считает, что выкуп за заложников нельзя платить, чтобы не поощрять дальнейшие захваты, и не видит поводов, чтобы делать исключения из этого правила.

За время переговоров Дэвис добился сильного уменьшения суммы выкупа - до 100 тысяч фунтов. Изначально требования пиратов составляли более четырех миллионов фунтов стерлингов. По словам переговорщика, в его руках есть все возможности для освобождения Чендлеров кроме разрешения британского правительства. Сделка была утверждена сторонами еще 21-22 ноября, но до сих пор не может быть реализована.

Ситуация усугубляется состоянием здоровья 55-летней Рейчел Чендлер, которая плохо переносит постоянные перезды с места на место, которым подвергают заложников пираты.

Пожилая пара Чендлер была похищена во время путешествия на своей яхте Lynn Rival в Индийском океане. Супруги направлялись с Сейшельских островов в Танзанию. 23 октября, находясь у берегов Сомали, они подали сигнал бедствия.

Лента.ру