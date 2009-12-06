Второй тур президентских выборов проходит в Румынии

В Румынии проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют нынешний глава государства Траян БЭСЕСКУ и председатель сената социал-демократ Мирча ДЖОАНЭ.

В первом туре 22 ноября Т.БЭСЕСКУ набрал 32,4% голосов, а М.ДЖОАНЭ - 31,1%.

Накануне второго тура М.ДЖОАНЭ заручился поддержкой третьего кандидата - лидера Национал-либеральной партии Крина АНТОНЕСКУ, набравшего около 20% голосов, а также организаций проживающих в Румынии венгров и еще 17 национальных меньшинств.

В случае победы М.ДЖОАНЭ обещал предложить на пост премьера кандидатуру национал-либерала и этнического немца, мэра города Сибиу Клауса ЙОХАННИСА.

Эксперты оценивают шансы кандидатов как примерно равные с некоторым перевесом у М.ДЖОАНЭ.

Нынешние президентские выборы - первые после вступления Румынии в ЕС и первые, проходящие отдельно от парламентских, поскольку срок президентских полномочий был продлен с четырех до пяти лет.