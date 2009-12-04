НАТО дает ПДЧ Черногории

НАТО решило пригласить к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) Черногорию и пообещать ПДЧ Боснии и Герцеговине при выполнении ряда условий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«Я поздравляю Черногорию с прогрессом», - сказал он.

Говоря о решении относительно Боснии и Герцеговины, Генсек НАТО отметил, что эта страна также достигла значительного прогресса, однако много остается сделать.

“Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в ПДЧ, в НАТО, мы понимаем важность этой страны”, - сказал А.Фог РАСМУССЕН.

“Я хочу послать четкий сигнал народа и политикам Боснии и Герцеговины: сегодняшним решением мы продемонстрировали доверие к вам и теперь надеемся на то, что вы реализуете это доверие в последующем развитии общества”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, накануне нынешнего заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Черногория и Босния и Герцеговина подали заявки на присоединение к ПДЧ.